Glifosato: Bayer condannata a 78 milioni di dollari di risarcimento per un uomo ammalato di cancro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un risarcimento da 78 milioni di dollari. È questa la cifra che la multinazionale Bayer dovrà pagare a un uomo della Pennsylvania che ha affermato di aver contratto il cancro dopo aver utilizzato per anni l'erbicida Roundup prodotto dall'azienda. La sentenza è arrivata l'11 ottobre da una giuria Europa.today.it - Glifosato: Bayer condannata a 78 milioni di dollari di risarcimento per un uomo ammalato di cancro Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unda 78di. È questa la cifra che la multinazionaledovrà pagare a undella Pennsylvania che ha affermato di aver contratto ildopo aver utilizzato per anni l'erbicida Roundup prodotto dall'azienda. La sentenza è arrivata l'11 ottobre da una giuria

