Crisi Stellantis, Tavares resta fino al 2026. Rivoluzione nel management (Di venerdì 11 ottobre 2024) In corso il processo formale per la successione del ceo. Lasciano la cfo Natalie Knight e Carlos Zarlenga, coo Nord America. Mercato scettico, titolo in rosso Ilsole24ore.com - Crisi Stellantis, Tavares resta fino al 2026. Rivoluzione nel management Leggi tutta la notizia su Ilsole24ore.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) In corso il processo formale per la successione del ceo. Lasciano la cfo Natalie Knight e Carlos Zarlenga, coo Nord America. Mercato scettico, titolo in rosso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stellantis - Salvini contro Tavares : “Vergogna - settore in crisi anche per colpa sua - non può più chiedere niente” - VIDEO - Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è "scagliato contro” Tavares durante l'inaugurazione della M4 a Milano. “Il settore è in crisi anche per colpa sua, l'amministratore delegato e la dirigenza di Stellantis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, . (Ilgiornaleditalia.it)

Salvini mostra i muscoli (in ritardo) : “L’ad di Stellantis si vergogni - la crisi dell’auto è anche colpa sua”. Confindustria : “Altri incentivi? Pazzia” - Per il titolare del Mit, in ogni caso, Tavares “non è più in condizioni di chieder niente per come ha mal gestito e male amministrato un’azienda storica italiana”. “Noi abbiamo bisogno che le produzioni in Italia vengano mantenute e chiedere ulteriori incentivi mi sembrava onestamente una pazzia”, manda a dire Orsini. (Ilfattoquotidiano.it)

Stellantis - Salvini : “Tavares dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. Settore in crisi anche per colpa sua” - L'articolo Stellantis, Salvini: “Tavares dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. . Non è più in condizione di chiedere niente per come hanno mal gestito e mal amministrato un’azienda storica italiana”. L’ad e la dirigenza di Stellantis dovrebbero chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell’auto italiana. (Ilfattoquotidiano.it)