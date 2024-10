Calciomercato Udinese, Bijol fortemente seguito da una big. Il prezzo dei bianconeri (Di venerdì 11 ottobre 2024) Calciomercato Udinese, Bijol fortemente ricercato da una big italiana per potenziare la difesa. Ecco le ultime indiscrezioni Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Calciomercato Udinese vede uno dei gioielli della squadra essere nel mirino di una big italiano. Stiamo parlando del difensore sloveno dei bianconeri Bijol: autore fino ad ora di una Calcionews24.com - Calciomercato Udinese, Bijol fortemente seguito da una big. Il prezzo dei bianconeri Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024)ricercato da una big italiana per potenziare la difesa. Ecco le ultime indiscrezioni Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilvede uno dei gioielli della squadra essere nel mirino di una big italiano. Stiamo parlando del difensore sloveno dei: autore fino ad ora di una

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Calciomercato.com – Milan - chi gioca al posto di Theo Hernandez contro l’Udinese|Serie A - . TERRACCIANO IN POLE – Per la sostituzione di Hernández si apre un ballottaggio con Terracciano nettamente in pole avendo già giocato tanto in ruolo nel precampionato e anche nella trasferta di Roma. com. Jiménez salirà stabilmente in prima squadra per dare un’alternativa di qualità all’ex Verona. (Justcalcio.com)

Calciomercato Udinese - ufficiale Oumar Solet : carriera e caratteristiche - L’Udinese continua a rinforzare la rosa per la stagione 2024/2025. Chi è Oumar Solet Difensore centrale classe 2000, molto strutturato fisicamente ma anche agile e dotato di buona tecnica, il francese ha disputato le ultime 4 stagioni con il Salisburgo, club con il quale ha giocato da protagonista anche la Champions League. (Calcioweb.eu)

Calciomercato Inter - torna di moda BIJOL per la difesa : il PIANO nerazzurro per lo sloveno dell’Udinese - Secondo Niccolò Ceccarini, la dirigenza non avrebbe cambiato idea sul calciatore. Infati è sempre considerato il […]. Il calciomercato Inter è al lavoro per acquistare un difensore centrale e lo sloveno è il favorito numero uno Il calciomercato Inter continua ad imbastire discorsi con l’Udinese per Jaka Bijol, difensore sloveno da tempo nel mirino del club nerazzurro. (Calcionews24.com)