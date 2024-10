Sport.quotidiano.net - Ultimissime dal campo. Recuperato Masini. In tre per una maglia. Bianchi migliora: può esserci con il Livorno

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Siena, al Bertoni dell’Acquacalda, è impegnato nella preparazione della trasferta suldell’Orvietana, in programma domenica alle 15. Per la sfida, il tecnico bianconero Lamberto Magrini ritroverà Bernardoche ha superato il problema muscolare che lo ha costretto a saltare gli ultimi due incontri. Il senese, al netto di stop per guai fisici, ha sempre vestito latitolare: da vedere quindi se sarà indal primo minuto anche domenica, considerando che sia Candido che Boccardi hanno comunque fatto vedere buone cose. Il numero 10, in particolare, con il Seravezza ha cambiato la partita realizzando anche i due assist che hanno permesso a Galligani di segnare le due reti della rimonta. Anche il centroformato da Mastalli, da Lollo e dal giovane Farneti ha convinto.