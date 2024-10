Sport in tv oggi giovedì 10 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il programma e il palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 10 ottobre 2024. Riflettori puntati sul tennis, di scena in Cina: si entra infatti nel vivo con i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai con in campo Jannik Sinner, e gli ottavi del Wta 1000 di Wuhan. Spazio poi alla Nations League 2024/25, con gli azzurri di Luciano Spalletti che sfidano il Belgio all’Olimpico di Roma. Protagonisti anche il ciclismo con il Gran Piemonte e il basket con l’Eurolega, che vede in campo la Virtus Bologna in casa dell’Asvel. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale. Sport in tv oggi giovedì 10 ottobre: palinsesto e orari di tutti gli eventi SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di102024. Riflettori puntati sul tennis, di scena in Cina: si entra infatti nel vivo con i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai con in campo Jannik Sinner, e gli ottavi del Wta 1000 di Wuhan. Spazio poi alla Nations League 2024/25, con gli azzurri di Luciano Spalletti che sfidano il Belgio all’Olimpico di Roma. Protagonisti anche il ciclismo con il Gran Piemonte e il basket con l’Eurolega, che vede in campo la Virtus Bologna in casa dell’Asvel. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tv10digliFace.

Sport in tv oggi (giovedì 10 ottobre) : orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Prosegue nel frattempo a Barcellona l’America’s Cup femminile con le ultime regate del gruppo A, in cui Luna Rossa dovrà blindare la qualificazione per il turno successivo. 30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes-Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN 20. La Nazionale di calcio maschile gioca a Roma contro il Belgio nel terzo impegno della fase a gironi di ... (Oasport.it)

Sport in tv oggi (giovedì 10 ottobre) : orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - CALENDARIO SPORT IN TV OGGI Giovedì 10 ottobre 5. 00), NOW (dalle 23. 00, Jannik Sinner-Daniil Medvedev, 4° match sul centrale Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Molteni) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV 13. Fari puntati in mattinata sul tennis in Cina, con Jannik Sinner che sfida il russo Daniil Medvedev nei quarti di finale del Masters 1000 di ... (Oasport.it)