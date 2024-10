Scuola: campagna straordinaria di assemblee sindacali verso la mobilitazione della categoria (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel corso dell'incontro dell’8 ottobre 2024 tra la FLC CGIL e il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, il sindacato ha ribadito la necessità di investire risorse aggiuntive per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024, stimando in circa 6 miliardi l'importo Riminitoday.it - Scuola: campagna straordinaria di assemblee sindacali verso la mobilitazione della categoria Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nel corso dell'incontro dell’8 ottobre 2024 tra la FLC CGIL e il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, il sindacato ha ribadito la necessità di investire risorse aggiuntive per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024, stimando in circa 6 miliardi l'importo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le Budrie, dopo 70 anni la rimpatriata degli scolari - Gli ex scolari delle elementari a Le Budrie si sono ritrovati a San Giovanni in Persiceto per l'ottava volta, condividendo ricordi e storie recenti. (msn.com)

Chi vive in campagna ha un'aspettativa di vita più corta rispetto a chi sta in città - Si pensa che la vita in campagna sia più salutare di quella in città. Ma la verità è coloro che vivono in campagna hanno un'aspettativa di vita inferiore che ... (ilmessaggero.it)

La scuola in campagna. I ragazzi irlandesi scoprono il rito della vendemmia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)