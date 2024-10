Piogge abbondanti, la protezione civile dirama una nuova allerta meteo (Di giovedì 10 ottobre 2024) La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta gialla per la giornata di giovedì 10 ottobre. A causa delle precipitazioni che si sono già abbattute sul territorio e della nuova perturbazione in arrivo, c'è il rischio di innalzamento dei corsa d'acqua di pianura nei bacini Pordenonetoday.it - Piogge abbondanti, la protezione civile dirama una nuova allerta meteo Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladel Friuli Venezia Giulia hato un'gialla per la giornata di giovedì 10 ottobre. A causa delle precipitazioni che si sono già abbattute sul territorio e dellaperturbazione in arrivo, c'è il rischio di innalzamento dei corsa d'acqua di pianura nei bacini

