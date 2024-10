Mangiano funghi e si sentono male: marito e moglie ricoverati in ospedale ad Avellino (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono ricoverati per sospetta intossicazione alimentare due coniugi di Calabritto, in provincia di Avellino, forse per aver mangiato funghi raccolti nei boschi. Fanpage.it - Mangiano funghi e si sentono male: marito e moglie ricoverati in ospedale ad Avellino Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sonoper sospetta intossicazione alimentare due coniugi di Calabritto, in provincia di, forse per aver mangiatoraccolti nei boschi.

