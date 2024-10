“È l’unico pasto della giornata”: donna ruba per fame in un supermercato, i carabinieri le pagano la spesa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una donna di 65 anni ha rubato alcuni generi alimentari all'interno di un supermercato nel Mantovano. I carabinieri sono immediatamente arrivati sul posto: a loro ha detto quei prodotti erano il suo unico pasto della giornata. I militari hanno quindi deciso di pagare loro la spesa. Fanpage.it - “È l’unico pasto della giornata”: donna ruba per fame in un supermercato, i carabinieri le pagano la spesa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unadi 65 anni hato alcuni generi alimentari all'interno di unnel Mantovano. Isono immediatamente arrivati sul posto: a loro ha detto quei prodotti erano il suo unicogiornata. I militari hanno quindi deciso di pagare loro la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Veronica Pastori - una giovane viterbese al comando dei carabinieri di Sala Consilina : è la prima donna - Veronica Pastori, giovane capitana dell'Arma dei carabinieri originaria di Viterbo, è la nuova comandante della compagnia di Sala Consilina, che ha competenza su un vasto territorio a sud di Salerno, compreso tra il Vallo di Diano e gli Alburni. Pastori, 29 anni, è la prima donna a ricoprire... (Viterbotoday.it)

Pastore evangelico minaccia con un coltello una donna e le lancia contro del cibo bollente - Ha minacciato la proprietaria della casa che lo ospitava con un coltello e tentato di gettarle addosso una pentola con del cibo bollente. I carabinieri hanno arrestato un 42enne arrivato in Italia come pastore della Chiesa Evangelica.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Extra G7 Salute - il 6 ottobre al Buon Pastore il convegno "Salute al femminile : uno sguardo alla donna di oggi per vedere il domani" - ANCONA - ‘Extra G7 Salute - il festival del vivere bene da ogni punto di vista’ in programma dal 3 al 13 ottobre ospita, tra gli eventi in programma al Buon Pastore, il 6 ottobre a partire dalle ore 9.00, "Orizzonte Maternità. Salute al femminile: uno sguardo alla donna di oggi per vedere il... (Anconatoday.it)