È la Giornata mondiale della salute mentale, se hai bisogno di aiuto i centri Asl della Tuscia sono aperti per te (Di giovedì 10 ottobre 2024) In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra giovedì 10 ottobre, fondazione Onda Ets organizza l'open day sulla salute mentale coinvolgendo gli ospedali con il bollino rosa e i presidi dedicati a questa specifica problematica. L’iniziativa, giunta alla sua 11esima Viterbotoday.it - È la Giornata mondiale della salute mentale, se hai bisogno di aiuto i centri Asl della Tuscia sono aperti per te Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In occasione, che si celebra giovedì 10 ottobre, fondazione Onda Ets organizza l'open day sullacoinvolgendo gli ospedali con il bollino rosa e i presidi dedicati a questa specifica problematica. L’iniziativa, giunta alla sua 11esima

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornata Mondiale della Salute Mentale : “Ci vogliono sempre felici - non c’è posto per il malessere” - Si parla abbastanza di salute mentale? Benché soprattutto i giovani siano più disposti a chiedere aiuto e riconoscere le difficoltà, resistono molti pregiudizi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Gli esperti spiegano perché servono più risorse - Salute mentale: perché occorrono più risorse in Italia guarda le foto Leggi ... (Iodonna.it)

Il 10 ottobre è la Giornata della salute mentale. A Pisa psicologi al fianco dei calciatori - “La partnership con Serenis rappresenta una grande novità per il mondo del calcio e per tutto lo sport in genere - E’ il pensiero di Giuseppe Corrado, presidente del Pisa Sporting Club - Per la prima volta una Società di calcio professionistico si struttura per ‘curare’ anche l’aspetto mentale dei suoi calciatori; e lo fa con una realtà di primissimo piano che da anni opera in questo campo ... (Lanazione.it)

Giornata mondiale salute mentale - disturbi psichici seconda causa morte - (Adnkronos) – Il 10 ottobre si celebra la Giornata mondiale della salute mentale: una ricorrenza che abbraccia il benessere a… L'articolo Giornata mondiale salute mentale, disturbi psichici seconda causa morte proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Giornata mondiale salute mentale - disturbi psichici seconda causa morte - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ... (Webmagazine24.it)