Lanazione.it - Una vita da volontario . Tra emergenza e cuore: "Bimbi malati e migranti. L’aiuto in prima linea"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Essere unsignifica aiutare, amare, gioire, e soprattutto credere. Credere in un lavoro difficile, che richiede un impegno fisico ed emotivo senza precedenti, ma che quando viene svolto bene regala sensazioni inimmaginabili". Andrea Marchi è il delegato tecnico regionale area operazionie soccorso della Croce Rossa, la più grande associazione umanitaria al mondo con una struttura operativa che permette di intervenire, secondo dei protocolli, in situazioni dinazionale ed internazionale. Ha scoperto la Croce Rossa quando aveva solo 16 anni, e da allora non l’ha più lasciata. Come è iniziato il suo percorso nel volontariato? "Ho cominciato collaborando con i giovani, poi è stato un crescendo. CRI è come le sabbie mobili, più fai e più ti tira dentro, ormai sono 23 anni che faccio ile continuo ad innamorarmene giorno dopo giorno.