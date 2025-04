Laprimapagina.it - Topi: una presenza costante in forte espansione nelle città italiane

C’è un’invasione silenziosa che avanzastrade delle nostre. Non si tratta di un evento improvviso, ma di una crescitache da anni accompagna i cambiamenti urbani e climatici: isono diventati unafissa, visibile ormai anche in pieno giorno.A Roma si stima che ci siano quasi tre roditori per abitante. A Milano il problema è aumentato con la ristrutturazione delle reti fognarie, mentre a Napoli la situazione si aggrava nei quartieri meno serviti dalla raccolta differenziata. Le cause sono molteplici: dal riscaldamento globale che rende più miti gli inverni, fino alla cattiva gestione dei rifiuti e alla mancanza di un monitoraggio sistematico.Oltre al fastidio visivo e all’impatto sulla qualità della vita, irappresentano un rischio sanitario: sono veicoli di malattie come la leptospirosi, la salmonellosi e, in rari casi, anche di patologie più gravi.