Tennis: Torneo Shanghai. Bolelli-Vavassori ok, sono alle Finals (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il bolognese e il piemontese volano a Torino, seconda coppia azzurra di sempre al "Master". ROMA - Altro prestigioso traguardo per il duo azzurro composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L'emiliano e il piemontese, reduci dal successo nel 1000 di Pechino, hanno vinto il match di secondo turno Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Shanghai. Bolelli-Vavassori ok, sono alle Finals Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il bolognese e il piemontese volano a Torino, seconda coppia azzurra di sempre al "Master". ROMA - Altro prestigioso traguardo per il duo azzurro composto da Simonee Andrea. L'emiliano e il piemontese, reduci dal successo nel 1000 di Pechino, hanno vinto il match di secondo turno

ATP Shanghai - Bolelli e Vavassori ai quarti di finale : sconfitti nettamente Wang e Zhou - c’è il pass per Torino - Ottimi i numeri al servizio dei due azzurri: 79% di prime con l’84% di resa su questo colpo e quattro palle break annullate su quattro. Primo set che è girato tra il terzo e il quarto gioco, con i due azzurri che hanno cancellato tre palle break risalendo dal 15-40 sull’1-1, quando ancora il servizio non era rodato e hanno breakkato proprio nel deciding point nel game successivo. (Oasport.it)