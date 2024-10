Scopri SBADABAM, il nuovo singolo di Calomi fuori dal 4 ottobre (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 4 ottobre 2024, Calomi ha presentato “SBADABAM”, un brano pop che esplora la lotta interiore tra desiderio e nostalgia. Il nuovo singolo di Calomi è “SBADABAM” A partire dal 4 ottobre 2024, “SBADABAM”, il nuovo singolo di Calomi, ha fatto il suo debutto in rotazione radiofonica. Il brano, prodotto da Maionese Project, è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale a partire dal 3 ottobre. Un Brano Pop Malinconico “SBADABAM” è caratterizzato da un sound pop malinconico che cattura l’attenzione degli ascoltatori. La canzone esplora temi di frustrazione e insoddisfazione legati alla condizione di essere considerati una seconda scelta. Un Messaggio di Ribellione e Nostalgia Il testo del brano mescola momenti di ribellione con istanti di dolce nostalgia. Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri SBADABAM, il nuovo singolo di Calomi fuori dal 4 ottobre Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 42024,ha presentato “”, un brano pop che esplora la lotta interiore tra desiderio e nostalgia. Ildiè “” A partire dal 42024, “”, ildi, ha fatto il suo debutto in rotazione radiofonica. Il brano, prodotto da Maionese Project, è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale a partire dal 3. Un Brano Pop Malinconico “” è caratterizzato da un sound pop malinconico che cattura l’attenzione degli ascoltatori. La canzone esplora temi di frustrazione e insoddisfazione legati alla condizione di essere considerati una seconda scelta. Un Messaggio di Ribellione e Nostalgia Il testo del brano mescola momenti di ribellione con istanti di dolce nostalgia.

