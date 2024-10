Minorenne fugge su motorino rubato e muore dopo schianto a Roma (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 17enne si è schiantato contro un muro in zona Garbatella mentre tentava di sfuggire ai carabinieri. Tragedia a Roma, in zona Garbatella, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, schiantandosi contro un muro mentre fuggiva a bordo di un motorino rubato. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, quando il giovane, vedendo transitare una pattuglia dei carabinieri in via Riva Ostiense, ha deciso di scappare senza indossare il casco. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava insieme a un’altra persona accanto alla moto. Mentre uno dei due è fuggito a piedi, il 17enne ha preso il motorino e si è allontanato velocemente. I carabinieri hanno tentato di inseguirlo, ma lo hanno perso di vista momentaneamente. Poco dopo, il giovane è stato ritrovato nei pressi di una caserma dei vigili del fuoco, dopo essersi schiantato violentemente contro un muro. Romadailynews.it - Minorenne fugge su motorino rubato e muore dopo schianto a Roma Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 17enne si è schiantato contro un muro in zona Garbatella mentre tentava di sfuggire ai carabinieri. Tragedia a, in zona Garbatella, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, schiantandosi contro un muro mentre fuggiva a bordo di un. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, quando il giovane, vedendo transitare una pattuglia dei carabinieri in via Riva Ostiense, ha deciso di scappare senza indossare il casco. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava insieme a un’altra persona accanto alla moto. Mentre uno dei due è fuggito a piedi, il 17enne ha preso ile si è allontanato velocemente. I carabinieri hanno tentato di inseguirlo, ma lo hanno perso di vista momentaneamente. Poco, il giovane è stato ritrovato nei pressi di una caserma dei vigili del fuoco,essersi schiantato violentemente contro un muro.

