Etcheverry prende la riga e Sinner guarda basito Vagnozzi: reazione epica | Video (Di martedì 8 ottobre 2024) Un match sofferto ma vinto di rimonta contro l'argentino Tomàs Martìn Etcheverry. Jannik Sinner continua la sua marcia al Masters 1000 di Shanghai e se la vedrà ora contro l'americano Ben Shelton o lo spagnolo Roberto Carballes, duellanti per un posto agli ottavi nel match in programma martedì alle 7.50 italiane. Si tratterà del secondo incontro di giornata sul Grandstand, pioggia permettendo, altrimenti si giocherà nel campo d'allenamento al chiuso, come accaduto con Lorenzo Musetti contro David Goffin. Sinner li aspetta e vuole provare a vincere il titolo dopo la sconfitta di Pechino nell'epico match contro Carlos Alcaraz. La voglia è quella di mantenere il posto di numero uno al mondo per tutto l'anno, dopo averlo conquistato durante il Roland Garros. Sinner dimostra sempre di essere forte mentalmente, vero punto in più riguardo al suo valore. Liberoquotidiano.it - Etcheverry prende la riga e Sinner guarda basito Vagnozzi: reazione epica | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un match sofferto ma vinto di rimonta contro l'argentino Tomàs Martìn. Jannikcontinua la sua marcia al Masters 1000 di Shanghai e se la vedrà ora contro l'americano Ben Shelton o lo spagnolo Roberto Carballes, duellanti per un posto agli ottavi nel match in programma martedì alle 7.50 italiane. Si tratterà del secondo incontro di giornata sul Grandstand, pioggia permettendo, altrimenti si giocherà nel campo d'allenamento al chiuso, come accaduto con Lorenzo Musetti contro David Goffin.li aspetta e vuole provare a vincere il titolo dopo la sconfitta di Pechino nell'epico match contro Carlos Alcaraz. La voglia è quella di mantenere il posto di numero uno al mondo per tutto l'anno, dopo averlo conquistato durante il Roland Garros.dimostra sempre di essere forte mentalmente, vero punto in più riguardo al suo valore.

Puppo : “Sinner non ha risposto bene con Etcheverry - ma non è un problema. Paolini pensi più al singolare” - Il mio augurio è che possa concentrarsi di più sul singolo, però tantissima roba e benissimo così il fatto che stiano continuando a togliersi grandissime soddisfazioni”. Comunque non è un problema”, prosegue il giornalista di Eurosport a proposito del rendimento in risposta di Sinner a Shanghai. ... (Oasport.it)

Sinner - il "rimprovero" del coach Vagnozzi durante il match con Etcheverry : "È il 25 del mondo - ma ogni tanto la beccherà - forza - alè" - VIDEO - Sinner, il rimprovero dell'allenatore "Sì, ho capito Jannik. Jannik Sinner è il numero uno al mondo, ma ogmi tanto viene "bacchettato" anche lui, come accaduto nel match del terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Shanghai contro l'argentino Tomas Etcheverry. E' il 25 del mondo, ogni tanto la ... (Ilgiornaleditalia.it)

Atp Shanghai - Sinner agli ottavi : battuto Etcheverry - The post Atp Shanghai, Sinner agli ottavi: battuto Etcheverry appeared first on seriea24. Anche nel secondo set ero avanti di un break ma poi ho subito il contro break, pian piano ho trovato il mio ritmo, lui ha iniziato a servire un po’ peggio e sono riuscito a giocare meglio i miei game in ... (Seriea24.it)