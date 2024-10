Liberoquotidiano.it - Dellorto, al lavoro da tre generazioni per i carburanti da podio

(Di martedì 8 ottobre 2024) La storia diè quella di una famiglia prima ancora che di un'azienda, un legame che ha segnato il successo e la longevità di questa realtà italianissima, da oltre 90 anni protagonista nel mondo dei motori e del motorsport. Fondata nel 1933 in Brianza, ha saputo adattarsi alle evoluzioni tecnologiche, passando dalla meccanica pura all'elettronica per arrivare sino all'elettrico, mantenendo sempre saldo il suo know-how italiano. Nel 1933, anno di partenza, viene prodotto il primo carburatore con sigla SC26, commercializzato come Rex. I tre fondatori mettono a punto i primi carburatori per i grandi nomi dell'industria motociclistica come Guzzi, Benelli e Piaggio.gestisce tutte le fasi di produzione (fusione, lavorazione meccanica, montaggio) attuando una strategia che non si limita a realizzare un componente, ma che vuole controllare tutta la filiera.