Da tempo chiediamo che fine faranno i reperti sotto piazza Cittadella ma l' amministrazione non ha mai risposto

L'associazione Culturale Archistorica «prende atto, con rammarico, del rifiuto espresso dal sindaco di Piacenza Katia Tarasconi circa l'invito all'incontro pubblico dedicato al parcheggio interrato di piazza Cittadella, organizzato in Sant'Ilario per la serata di martedì 8 ottobre.

