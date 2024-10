.com - Da polli arrosto a lingotti di oro, argento e platino, la nuova spesa al supermercato

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dal carrello al caveau: Costco fa brillare gli occhi dei suoi soci con una novità scintillante. Il colosso della vendita all’ingrosso, noto per i suoi hot dog a 1,50 dollari e rotoli di carta igienica in formato famiglia, ha deciso di alzare la posta. Accanto alle casse di bibite gassate e ai sacchi di crocchette per cani, ora potrete trovare qualcosa di decisamente più prezioso:di. In un’epoca in cui l’inflazione galoppa e le criptovalute fanno le montagne russe, Costco ha deciso di offrire ai suoi clienti un investimento un po’ più tangibile. Dopotutto, perché limitarsi a riempire il carrello di prodotti per la casa quando puoi portarti a casa un pezzo di futuro finanziario? Costco Wholesale si sta spingendo sempre più in profondità nel mercato dei metalli preziosi.