Casucci: "Bibbiena: la Regione appoggi la proposta per la realizzazione di un polo d'alta formazione professionale nell'area ex Sacci"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – “Siamo talmente convinti della bontà dellada parte dell’amministrazione comunale di, tesa a realizzare untecnologicoex, che abbiamo redatto un’apposita mozione sul tema-afferma Marco, Consigliere regionale della Lega.” “In pratica, si chiede alladi spostare alcuni fondi destinati per la variante del Corsalone(circa 15 milioni su 32)per costruire un centro formativo d’eccellenza-prosegue il Consigliere.” “Mi sembra un’idea sensata e percorribile, anche se da Sinistra pare che qualcuno non sia così entusiasta-precisa l’esponente leghista.” “Sarebbe un’ottima opportunità per il Casentino che andrebbe, così, ad ospitare un luogo formativo di assoluto livello, tale, sicuramente, da apportare concreti benefici all’intera zona-sottolinea il rappresentante della Lega.