Donnapop.it - Alda D’Eusanio e la tragica morte del marito a soli 56 anni: un fatto che le ha cambiato la sua vita per sempre

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)ha affrontato laprematura di suoGiStatera, venuto a mancare a56. Ma cosa è successo? Era il 1999 e ancora oggi, nonostante i tantipassati,ricorda quel dolore come fosse ancora vivido nei suoi pensieri. Cosa è successo? Ildella nota giornalista era un sociologo molto stimato; negliè stato anche Preside della Facoltà di Sociologia dell’Università La Sapienza di Roma. Ildiè morto a causa di una malattia che lo ha portato via in poco più di due settimane. Nel salotto di Oggi è un altro giorno, programma di Serena Bortone, laricordava quanto segue: “Quanto eravamo felici Mioè morto in quindici giorni a56. Non è giusto”.