Schianti in auto e moto Tre croci per la Lomellina

(Di lunedì 7 ottobre 2024) GROPELLO CAIROLI (Pavia) Tresulle strade della. Il tragico fine settimana è iniziato poco prima delle 22 di sabato a Gropello Cairoli, in località Cascina Morgarolo. La Citroen C1 guidata da Giuseppe Mussi, 59 anni, di Villanova d’Ardenghi, è uscita di strada in curva ed è finita ribaltata in un canale. All’arrivo dei soccorsi era già morto per annegamento. La sua passeggera sessantenne è stata trasportata in ambulanza, non in pericolo di vita, al San Matteo di Pavia. La dinamica dello schianto è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Stazione di Gambolò, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco: si è comunque trattato di un’uscita di stradanoma, senza altri mezzi coinvolti. Meno di mezz’ora dopo la mezzanotte tra sabato e ieri, altro incidente mortale in A7, sulla corsia Sud tra i caselli di Bereguardo e Gropello Cairoli. (Ilgiorno.it)