Scarface, Al Pacino criticato per il ruolo da due importanti registi: “Ma sei matto?” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Al Pacino ha rivelato in una recente intervista come la sua interpretazione di Tony Montana in Scarface, capolavoro noir di Brian De Palma, remake dell’omonimo film del 1932, fosse stata malvista nell’ambiente di Hollywood, in particolare da Miloš Forman, poi regista del Premio Oscar Amadeus, e da Sidney Lumet, con cui Pacino aveva lavorato nel 1973 per Serpico e nel 1975 per Quel pomeriggio di un giorno da cani: i due decani consideravano infatti quel film un prodotto spiccatamente commerciale, inadatto ai talenti del grande attore. Cinemaserietv.it - Scarface, Al Pacino criticato per il ruolo da due importanti registi: “Ma sei matto?” Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Alha rivelato in una recente intervista come la sua interpretazione di Tony Montana in, capolavoro noir di Brian De Palma, remake dell’omonimo film del 1932, fosse stata malvista nell’ambiente di Hollywood, in particolare da Miloš Forman, poi regista del Premio Oscar Amadeus, e da Sidney Lumet, con cuiaveva lavorato nel 1973 per Serpico e nel 1975 per Quel pomeriggio di un giorno da cani: i due decani consideravano infatti quel film un prodotto spiccatamente commerciale, inadatto ai talenti del grande attore.

Scarface - Al Pacino : "Miloš Forman e Sidney Lumet offesi dalla mia scelta di fare il film" - A rivelare il gustoso retroscena è lo stesso attore, interprete di tanti ruoli immortali tra cui, per l'appunto, quello di Tony Montana. Due maestri come Miloš Forman e Sidney Lumet non avrebbero mandato giù la decisione di Al Pacino di accettare il ruolo di protagonista in Scarface. …. Al Pacino ... (Movieplayer.it)

Scarface : tutto quello che dovete sapere sulla Vault Edition e la Steelbook 4K del cult con Al Pacino - Quella da poco rilasciata da Plaion Pictures Italia e targata Universal vanta anche il 4K UHD ed è dunque il modo migliore per ripercorrere la storia di Tony Montana. Confezione elegante, video 4K sontuoso, un mare di extra ma un audio italiano sottotono rispetto all'originale. Grazie a Plaion è ... (Movieplayer.it)

Il mondo del cinema piange Angel Salazar - spalla di Al Pacino in Scarface e Carlito’s Way - Salazar aveva lavorato anche come comico: sono disponibili numerosi spettacoli prodotti dalla HBO con lui protagonista e aveva ottenuto anche un ruolo nello show Last Comic Standing della NBC. La notizia della morte dell’attore ha visto molti dei suoi amici e colleghi comici salutare l’artista ... (Thesocialpost.it)