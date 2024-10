Quotidiano.net - Meloni alla Sinagoga di Roma: “Israele ha diritto a difendersi, ma rispetti il diritto internazionale”

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 settembre 2024 – La presidente del Consiglio Giorgiaha partecipatocerimonia commemorativa in ricordo dell’attacco del 7 ottobre tenutasidi. La premier, durante il suo intervento, ha ribadito “ildie a vivere in sicurezza nei propri confini, ma anche la necessità che questo sia esercitato nel rispetto delumanitario”.ha definito il 7 ottobre 2023 “una delle pagine più drammatiche” per il popolo israeliano, ricordando “il massacro di migliaia di civili inermi, donne e bambini compresi, e il vilipendio dei loro corpi, mostrati al mondo senza alcuna pietà”. Italian Prime Minister Giorgiaattends a commemorative ceremony for the 07 October Hamas attacks in Israel, at the Tempio Maggiore in Rome, Italy, 07 October 2024.