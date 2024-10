Ilrestodelcarlino.it - Inaugurato il murale contro la violenza di genere: ‘Ombre del passato’ a Bologna

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – A, il lunedì mattina si apre con l’inaugurazione deldelrealizzato dalla street artist olandese JDL (Judith de Leeuw) su una parete della scuola primaria Bombicci, in via Turati. L’opera è il coronamento di 'Tutta un’altra storia', a cura di Biografilm 2024 che ha coinvolto la comunità educativa minorile Oikos e il Centro sociale 2 agosto. Si tratta di un progetto d’inclusione sociale, dedicato ai ragazzi e ragazze in situazioni di marginalità e supportato dal Quartiere Porto-Saragozza e dall’Ambasciata dei Paesi Bassi, per il progetto 'Oltre il muro',ladi. Ispirazione e concept emergono da un inche JDL ha avuto con una ragazza della comunità Oikos, molto giovane, ma piena di saggezza per via delle sue difficili esperienze.