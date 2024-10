Erosione costiera a Castiglione. Da oggi riprendono gli interventi di “ripascimento” del litorale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Castiglione della Pescaia (Grosseto), 7 ottobre 2024 – riprendono oggi i lavori di ripascimento e riequilibrio del litorale. Un intervento da 4,3 milioni di euro, finanziato totalmente dal ministero ministero tramite la Regione. Un maxi progetto che prevede il ripascimento dell’arenile nel tratto tra Punta delle Rocchette e la foce del fiume Bruna, con il posizionamento di barriere a mare dal basso impatto ambientale. “Ormai combattere l’Erosione costiera - afferma la sindaca Elena Nappi – è diventata un’azione essenziale ed irrinunciabile se vogliamo continuare a mantenere livelli di qualità alta dei servizi offerti a contadini e turisti e possibilità di lavorare per gli operatori del settore”. (Di lunedì 7 ottobre 2024)della Pescaia (Grosseto), 7 ottobre 2024 –i lavori die riequilibrio del. Un intervento da 4,3 milioni di euro, finanziato totalmente dal ministero ministero tramite la Regione. Un maxi progetto che prevede ildell’arenile nel tratto tra Punta delle Rocchette e la foce del fiume Bruna, con il posizionamento di barriere a mare dal basso impatto ambientale. “Ormai combattere l’- afferma la sindaca Elena Nappi – è diventata un’azione essenziale ed irrinunciabile se vogliamo continuare a mantenere livelli di qualità alta dei servizi offerti a contadini e turisti e possibilità di lavorare per gli operatori del settore”. (Lanazione.it)

