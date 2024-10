Donnarumma risponde con serenità a chi lo critica: “Ho le spalle larghe, sono contento di me stesso” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il portiere dell'Italia è stato fortemente criticato dopo la partita di Champions con l'Arsenal e dopo il pari tra Nizza e PSG ha parlato di sé e ha risposto ai critici. Fanpage.it - Donnarumma risponde con serenità a chi lo critica: “Ho le spalle larghe, sono contento di me stesso” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il portiere dell'Italia è stato fortementeto dopo la partita di Champions con l'Arsenal e dopo il pari tra Nizza e PSG ha parlato di sé e ha risposto ai critici.

Treni, l'Ad di Fs Stefano Donnarumma dopo il guasto a Roma: a breve adegueremo i nodi principali di rete - Ora, imparata una nuova lezione, mettere subito in atto le misure correttive e andare avanti ad alta velocità!» Lo ha detto l’Ad di FS Stefano Antonio Donnarumma pubblicata su Linkedin in seguito al sopralluogo effettuato questa. . «Mi è stato garantito che in pochi giorni tutti gli impianti dei ... (Leggi la notizia)

Italia sotto dopo 14 secondi, Donnarumma protesta: non aveva ancora i guanti allacciati - Avvio choc per l`Italia contro la Francia, dopo 14 secondi il tabellone del Parco dei Principi di Parigi segna già 1-0 prendendo alla sprovvista... (Leggi la notizia)

Milan, Torriani dopo Donnarumma. Nava-Raveyre: quanto talento in porta - Milan, Nava brilla col 'Futuro'. Torriani si mette in luce e Raveyre si prende la Primavera. Quanto talento in porta: ecco la nostra analisi. (Leggi la notizia)