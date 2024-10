Calcio camminato, i veterani dello sport di Pisa primi allo stage nazionale di Coverciano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pisa, 7 ottobre 2024 - Nella splendida cornice del Centro nazionale di Coverciano, si è recentemente svolto il primo stage nazionale di Calcio camminato organizzato da UNVS in collaborazione con l’AIAC (associazione Italiana Allenatori Calcio), nell’ambito del Progetto sport Inclusive. Lanazione.it - Calcio camminato, i veterani dello sport di Pisa primi allo stage nazionale di Coverciano Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - Nella splendida cornice del Centrodi, si è recentemente svolto il primodiorganizzato da UNVS in collaborazione con l’AIAC (associazione Italiana Allenatori), nell’ambito del ProgettoInclusive.

Calcio - Moise Kean lascia il ritiro della Nazionale : Lorenzo Lucca si aggrega al gruppo a Coverciano - Spalletti spera di avere sempre più alternative in ruoli che ancora in questo momento risultano scoperti per competere ai massimi livello. Dopo due partite disputate nel Gruppo 2, gli azzurri guidano la graduatoria a punteggio pieno, visti i successi esterni contro la Francia a Parigi e la ... (Oasport.it)

Calcio : Nazionale. Kean lascia il ritiro - L'attaccante della Fiorentina alle prese con una lombalgia. Al suo posto Lucca COVERCIANO - Prima seduta di allenamento nel pomeriggio per la Nazionale, da ieri sera in ritiro a Coverciano in vista degli impegni di Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udine). ... (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Nazionale. Kean lascia il ritiro - Constatat . Al suo posto Lucca COVERCIANO - Prima seduta di allenamento nel pomeriggio per la Nazionale, da ieri sera in ritiro a Coverciano in vista degli impegni di Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udine). L'attaccante della Fiorentina alle prese con una ... (Ilgiornaleditalia.it)