Amadeus contro Signorini, il piano per "prendersi" il Grande Fratello

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’autunno televisivo si prospetta particolarmente caldo e avvincente. Due giganti del piccolo schermo italiano,e Alfonso, sono pronti a sfidarsi in una battaglia senza esclusione di colpi per catturare l’attenzione del pubblico del lunedì sera. Da un lato,, nuovo volto di Nove, si prepara a riportare sullo schermo uno dei programmi più iconici della televisione italiana: La Corrida. Dall’altro, Alfonsoè ormai un veterano alla guida del, che continua a essere una delle pietre miliari dei palinsesti Mediaset., conosciuto e apprezzato per il suo stile coinvolgente e familiare, ha deciso di prendere in mano le redini di un classico come La Corrida – Dilettanti allo Sbaraglio, riportando il format in prima serata su un’emittente meno tradizionale, ma con ambizioni di crescita come Nove.