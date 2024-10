Addio ai tradizionali codici a barre dei supermercati ecco da cosa saranno sostituiti dal 2027 e cosa cambierà

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ivengono scansionati alle casse da 50 anni. Molti di noi sono cresciuti con loro. A noi non interessa vederli sui prodotti e non li cerchiamo, ma una volta arrivati ??alla cassa assumono un’importanza particolare. Icon il loro codice articolo unico (GTIN) consentono di identificare chiaramente i prodotti in tutto il mondo. Ma ora è in arrivo un grande cambiamento: il noto codice ava “in pensione” e verrà sostituito. Quale soluzione sarà presto introdotta per i consumatori? Questa transizione è promossa dalle principali aziende di beni di consumo nell’ambito dell’iniziativa “Sunrise”, con evidenti vantaggi sia per i consumatori che per le aziende. E tenetevi forte, perché il grande cambiamento arriverà entro il, e sarà una rivoluzione nel modo in cui fanno acquisti.