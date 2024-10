Presidenziali in Tunisia: chiusi i seggi, affluenza al 27,7% (Di domenica 6 ottobre 2024) Si sono chiusi i seggi in Tunisia per le elezioni Presidenziali, con un'affluenza calcolata al 27,7%. Lo ha affermato in conferenza stampa il presidente dell'Alta Autorità Indipendente per le Elezioni (Isie) Farouk Bousaker, precisando che il la percentuale relativa al voto in Tunisia è del 28,5%, quello dall'estero del 16,3%. Al primo turno delle Presidenziali nel 2019 l'affluenza fu del 48,9%. (Di domenica 6 ottobre 2024) Si sonoinper le elezioni, con un'calcolata al 27,7%. Lo ha affermato in conferenza stampa il presidente dell'Alta Autorità Indipendente per le Elezioni (Isie) Farouk Bousaker, precisando che il la percentuale relativa al voto inè del 28,5%, quello dall'estero del 16,3%. Al primo turno dellenel 2019 l'fu del 48,9%. (Quotidiano)

Quotidiano - Presidenziali in Tunisia | chiusi i seggi affluenza al 277%

Tunisia, urne aperte per le elezioni presidenziali - Quasi 10 milioni i cittadini chiamati al voto. Secondo gli analisti il presidente tunisino Kais Saied ha davanti a sé pochi ostacoli per ottenere la rielezione. . A correre per la presidenza anche Zouhair Maghzaoui e Ayachi Zammel, che però è in carcere dal 2 settembre, già condannato a diversi ... (Lapresse)

Tunisia: aperti i seggi per le elezioni presidenziali - aperti i seggi in Tunisia  Si sono aperti i seggi elettorali in Tunisia per le elezioni presidenziali, con tre candidati in corsa, tra cui uno in carcere. Il voto mette il presidente Kais Saied contro due […]. Il presidente uscente Kais Saied dovrà scontrarsi con due rivali. aperti i seggi in ... (Periodicodaily)

Aperti seggi per presidenziali in Tunisia, Saied verso il bis - Si sono Aperti alle 8 e chiuderanno alle 18 i seggi in Tunisia, dove quasi 10 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il presidente della Repubblica. Sono vietati sondaggi ed exit poll. Assente la missione elettorale dell'Unione europea, presenti quelle della Lega Araba, ... (Quotidiano)

Presidenziali in Tunisia: chiusi i seggi, affluenza al 27,7% - Si sono chiusi i seggi in Tunisia per le elezioni presidenziali, con un'affluenza calcolata al 27,7%. Lo ha affermato in conferenza stampa il presidente dell'Alta Autorità Indipendente per le Elezioni ...(ansa)

Tunisia: presidenziali senza troppe sorprese per Saied - Tunisini alla urne oggi per eleggere il loro presidente in un voto che vede favorito il capo di Stato uscente Kais Saied ma che suscita poco entusiasmo in una popolazione più preoccupata dalle diffico ...(swissinfo.ch)

In Tunisia si vota per le elezioni presidenziali - TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS/MNA) - Quasi 10 milioni di tunisini si recano oggi alle urne per un voto in cui gli osservatori politici affermano che il presi ...(italpress)