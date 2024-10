La lista civica di centrosinistra De Pascale punta su Babbi E lui | Sono l’uomo del dialogo

(Di domenica 6 ottobre 2024) "In cammino per un bene Maggiore", dice Andreadal bar Vittorio vista San Petronio, da dove lancia lo slogan giocando sul nome della piazza bolognese per la sua candidatura alle Regionali del 17 e il 18 novembre. "A volte si dice il male minore, ma a me piace pochissimo, per cui mi sfido e ci sfidiamo per un bene maggiore", esordisce tra amici, sostenitori e nomi noti della politica e non solo (dall’ex ministro Piero Gnudi al massmediologo Roberto Grandi; dalla sindaca di Lizzano Barbara Franchi, alla ex prima cittadina Elena Torri; dal consigliere comunale made in Acli Filippo Diaco, ad Alessandro Alberani, direttore della Logistica etica di Interporto). (Ilrestodelcarlino)