Storie e memorie dell’alluvione Il raduno dei volontari al Ridotto

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un percorso partecipato dedicato allee e airesidenti o domiciliati a Cesena che durante l’alluvione di maggio 2023 hanno dato un importante contributo alla popolazione danneggiata dagli eventi naturali. Il processo sarà avviato nella sala Sozzi del palazzo delgiovedì dalle 16:30 alle 19, in collaborazione con i partner di progetto, in particolare la Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l’Innovazione Urbana di Bologna, esperta in gestione di processi comunitari e ANCI – Emilia Romagna per aumentare la visibilità e l’impatto del progetto a livello regionale.