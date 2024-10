Nuova inondazione a Traversara Ulteriore sopralluogo della procura atti acquisiti a Bologna e Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un altro tassello nel mare magno delle verifiche necessarie ad andare fino in fondo. Ieri mna il pm Francesco Coco ha compiuto un nuovonelle zone delte alluvionate a metà settembre. Si tratta del quartoeseguito in materia dalla: questa volta la decisione è maturata in ragione delle conseguenze delle abbondanti piogge cadute un po’ ovunque nella notte tra giovedì e ieri. In particolare il pm è partito dall’abitato di, nel comune di Bagnacavallo, interessato da un altro allagamento provocato da una fuoriuscita di acqua dal Lamone attorno alle 3.30 con conseguente infiltrazione in alcuni campi e in un’area del paese per un accumulo di una ventina di centimetri. Era presente anche il prefetto Castrese De Rosa.