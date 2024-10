La scarpa che verrà e i mercati Speranze da ’Toscana Fashion’ | L’evento ha superato le attese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) In un momento tanto difficile per il comparto moda, stretto in un crisi difficile – acuita, oltre tutto, dai nuovi conflitti e da tensioni internazionali crescenti – il successo della quindicesima edizione di Toscana Fashion, la tre giorni (dal 29 settembre al 1 ottobre) dedicata a espositori e buyer del settore calzaturiero, è una boccata d’ossigeno.ha chiuso con un risultato di visitatori oltre le: + 33% rispetto allo stesso appuntamento di un anno fa. Andata in scena nelle serre del Toscana Fair, la manifestazione proponeva 150 campionari messi a disposizione da 20 espositori, che andavano a comporre la collezione primavera-estate 2025.