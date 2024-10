Hamilton va contro Leclerc | terremoto Ferrari

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 5 ottobre 2024)va, il pilota britannico dalla prossima stagione correrà con la Rossa: si parla già di un’accesa rivalità con il monegasco. In Formula 1 è ormai tutto pronto per un rush finale che promette scintille. Tra due settimane il Mondiale farà tappa ad Austin, negli Stati Uniti (Texas), per quella che è la sestultima gara della stagione. Sì, ne mancano solamente sei e poi si potranno finalmente avere i primi verdetti – in realtà potrebbero arrivare anche prima – sia per quanto riguarda la classifica piloti che per quella costruttori. Lewis, dal prossimo anno correrà con la– Il Veggente (Ansa)Davanti a tutti, al momento, c’è il campione del mondo Max Verstappen ma rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni il distacco dal secondo – in questo caso Lando Norris – è molto ridotto.