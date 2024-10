Gasperini | Preferivo evitare la pausa A Ederson dico sempre di tirare forte…

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bergamo. Cinque gol, un’altra prestazione solida e convincente. L’Atalanta trova la seconda vittoria consecutiva e prosegue sull’onda lunga dello 0-3 contro lo Shakhtar Donetsk: “Egoisticamente questa sosta l’avrei evitata, è un momento in cui siamo in evoluzione, ma siamo in buona condizione e recuperiamo velocemente. E si vede. Fermarmi mi dispiace, speriamo di ripartire da dove ci siamo fermati” ironizza Gian Pieroin conferenza stampa dopo il 5-1 sul Genoa. “Abbiamo giocato di reparto, sollecitando molto i nostri attaccanti, trovando soluzioni in mezzo alle linee” spiega il tecnico, che poi guarda al quadro generale e ai miglioramenti del gruppo: “Questa è una squadra già in crescita da tempo, i risultati qualche volta fanno perdere il giudizio.