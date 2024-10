Ex chiosco dei fiori al cimitero Il Comune ’incamera’ il terreno | Era una situazione insanabile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’exdivicino al, conannesso in via del Paradiso, vengono acquisiti automaticamente dala seguito degli abusi edilizi riscontrati e non eliminati. Quello spazio pertanto è destinato a diventare di uso pubblico, con la possibilità di ricavarvi un parcheggio con verde. Si chiude così una lunga vicenda legata ad uno dei simboli del paese realizzato oltre 50 anni fa in unadecisamente insolita: infatti il(concessione suolo pubblico) nacque suprivato tra le tolleranze del tempo. Alcuni anni fa l’attività ha cessato, con riconsegna della licenza e un progressivo degrado della zona che ha indotto gli uffici comunali ad attivarsi imponendo la bonifica per malsania.