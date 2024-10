Romeo Çollaku la poesia di un grande interprete Traduzione di Arben Dedja

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ladiè musicale, come quella dei suoi poeti preferiti, che lui ha tradotto, tutti. Le parole vengono scelte sempre con cura, con amore. Spessoin rima (da me accuratamente evitata, per non inciampare), il suono ricco della parlata del sud dell’Albania echeggia, insieme a ricordi di un’infanzia povera e felice, ma fuori dal tempo. Quando la rima non viene utilizzata, i versi si allungano, diventanoin prosa e c’è poca differenza tra questa prosa e i racconti, o l’unico romanzo. Accorgendosi della realtà, il poeta la prende in giro con uno humour antico, che nonni e bisnonni hanno usato nella loro essenziale esistenza. A. D. *** La leva Qualche volta la ricordo la leva. I primi mesi perdevo sempre il cappello. Se lo toglievo dalla testa, lo dimenticavo. Mi rasavo ogni sera. Senza specchio. Mangiavo fagioli, pilaf, zuppa, tè.