Oroscopo Paolo Fox weekend 5 e 6 ottobre 2024 | le previsioni astrologiche

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 4 ottobre 2024)Fox rivela l'del fine settimana 5-6, concentrandosi su amore e salute. Attraverso la sua guida, sarà possibile trarre il massimo da queste 48 ore, che chiudono una lunga settimana. Il cielo astrale si presenta interessante, con molto da offrire e da togliere. Approfondiamo il discorso scoprendo lediFox 5-6Fox 5-6: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: presto la Luna cambierà transito e sarà più indulgente con te. Ti sentirai agitato. Distrai la mente e programma qualcosa di divertente da fare. Entro breve ti sbarazzerai delle tensioni che stai vivendo in quest'ultimo periodo. Lavoro: è tempo di andare in pausa. Hai bisogno di staccare. Non smuovere troppo le acque. Sei in una fase stagnante.