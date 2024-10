Louis Vuitton Cup vince Ineos Britannia | Luna Rossa battuta 7-4

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024)si aggiudica laCup. Decisiva gara-11 della finale, che ha consegnato nelle mani degli inglesi il settimo e decisivo punto controPrada Pirelli. Niente da fare per l’equipaggio dello skipper Jimmy Spithill e del timoniere Francesco Bruni, che si sono dunque arresi 7-4 vedendo sfumare il sogno di sfidare New Zealand per l’America’s Cup. Ottima la regata dei britannici, che hanno condotto sin dai primi metri e hanno resistito anche all’ultimo tentativo degli azzurri di rientrare in corsa durante il quinto lato tanto da chiudere il gap fino a cinque metri. Proprio quando la sfida sembrava nuovamente aperta,ha piazzato invece l’allungo decisivo allungando a 140 metri alla fine del lato di poppa, chiudendo sempre la strada a. Al traguardo il distacco è stato di 17 secondi.