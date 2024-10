Ustionate dopo lite a Catania il video dell’acquisto del carburante

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Restano in carcere le due donne di 42 anni, che il 26 settembre scorso, in via Umberto a, lanciarono del liquido infiammabile contro due persone, madre e figlia, appiccando poi il fuoco con un accendino e ustionandole gravemente. In undella Polizia di Stato viene ripreso l’acquisto delin un’area di servizio. Entrambe le arrestate dovranno rispondere di tentato omicidio pluriaggravato. A scatenare l’aggressione una, che ha visto coinvolte due minorenni, che si contendevano un fidanzatino. A sostegno delle ragazzine sono intervenuti i rispettivi nuclei familiari. E’ stato un attimo, poi il lancio del liquido infiammabile. A ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono stati gli agenti della Polizia di Stato.la convalida del provvedimento di fermo, il gip ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.