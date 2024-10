Ilaria Salis? Candidata solo perché detenuta in Ungheria | Avs in frantumi chi guida la rivolta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Oraviene rinnegata anche dai suoi stessi "compagni". Ieri, martedì 1° ottobre, è andata in onda una nuova puntata di L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo. E si è discusso a lungo del tema delle occupazioni abusive di alloggi popolari. Per l'occasione, c'era ospite in studio Francesco Emilio Borrelli, deputato di Avs e attivista storico dei Verdi. E, sollecitato dal conduttore, ha espresso un giudizio severo verso chi occupa illegalmente: "Sono criminali e delinquenti". A quel punto, gli altri ospiti presenti in studio gli hanno fatto notare che la paladina della lotta per la casa (occupata) è proprio, sua collega di partito, pur all'Europarlamento. "Non è del mio partito", ha replicato Borrelli, anche se tecnicamente non è così come sostiene. "Non la conosco, ho idee diverse da lei. Lo posso dire", ha poi aggiunto.