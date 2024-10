Evasione fiscale da 12 milioni di euro a Fermo | ecco come avveniva il raggiro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 – Dodicidie fatture per operazioni inesistenti per circa 1,5: questi i numeri della maxiscoperta dalla Guardia di finanza del comando provinciale dia conclusione di un'articolata indagine con, al centro, una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di materiale plastico, formalmente con sede a Napoli ma di fatto insistente nel territorio fermano. E per il titolare è scattata la denuncia. L'attività ispettiva svolta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, ha permesso di rilevare la reiterata e sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali, in presenza di rilevanti operazioni commerciali sottratte all'imposizione ai fini dell'Iva, delle imposte dirette e dell'Irap.