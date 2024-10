The Penguin | l’episodio 2 raggiunge 16 milioni di spettatori con un aumento del 17%

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) The1,6di, con undel 17% Thesembra essere un grande successo per i fan, che si sintonizzano per scoprire come “Oz Cobb” (Colin Farrell) riuscirà a tirarsi fuori da una serie di situazioni potenzialmente letali e ad affermarsi come nuovo boss del crimine di Gotham. Secondo WBD, la première della serie ha raggiunto 10,4di teledopo 11 giorni, portando lo spin-off di The Batman al di sopra di tutte le attuali serie HBO, ad eccezione di House of the Dragon e The Last of Us. Il secondo episodio ha raggiunto il servizio di streaming Max domenica, attirando 1,6di– undel 17% rispetto alla prima.