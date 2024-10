L’Euro-Atalanta torna a brillare | tris allo Shakhtar prima vittoria in Champions

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)trasferta,. La musica dellaLeague trasforma l’, le offre uno stimolo unico e impareggiabile. E in campo si vede: alla Veltins Arena di Gelsenkirchen la Dea trova i primi tre punti della sua League Phase, battendo 0-3 loDonetsk in una partita dominata in lungo e in largo, in cui il risultato, una volta sbloccata la gara, non è mai stato in dubbio neanche per un secondo. Pusic prova a disegnare un 4-1-4-1 contro il tridente dell’, senza Retegui (seconda panchina consecutiva) e con Samardzic sull’onda lunga di Bologna, mentre Kossounou e Bellanova vengono confermati titolari per la terza uscita consecutiva.