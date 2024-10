Iran-Israele la minaccia | Se Tel Aviv risponde gravi conseguenze Hezbollah | Respinte truppe da sud del Libano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 – I duecento missiliiani che ieri sera hanno sorvolato (e colpito) i suoi territori non hanno fermato le operazioni diin: nella notte sono ripresi i bombardamenti verso una serie di obiettivi di. Colpiti nuovamente il sud del Paese e la capitale Beirut: in particolare, l’esercito di Telha esortato i civili ad allontanarsi da due edifici nel quartiere di Dahye e dalla zona di Choueifat Al-Amrousieh.ha annunciato di aver respinto alcunedell’Idf che erano entrate nella città di Odaisseh, nel sud del. Se la notizia fosse confermata, sarebbe il primo scontro diretto su terra tra la milizia filo-Teheran e l’esercito israeliano. Regno Unito e Francia hanno intanto confermato la loro collaborazione per la difesa di