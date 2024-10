’Cinema e psiche’ la 12esima edizione mette i figli al centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sfruttare l’emozione di una pellicola per portare aldell’interesse, in un dialogo con psicologi, psicoanalisti e pubblico, il disagio psicologico e la salute mentale. Torna con questo obiettivo la rassegna "Cinema e psiche" che in questa dodicesima(a cura delAdriatico di Psicoanalisi)alil teme delo. In sottotraccia la violenza domestica, quella assistita, quella agita e quella subita. Dietro all’organizzazione la psicoanalista Mirella Montemurro, lo psicologo Gianluca Farfaneti, la docente di psicologia clinica Chiara Ruini, l’esperto di cinema Michele Galardini ed Elisabetta Montesi direttrice del fundraising dell’Asl Romagna che hanno spiegato i dettagli del programma che parte lunedì e s’inquadra nel più ampio impegno condotto da varie istituzioni contro il disagio psichico.