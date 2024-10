Allerta meteo scuole chiuse domani 3 ottobre a Fano e Mondolfo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)(Pesaro e Urbino) mercoledì 22024 - Agiovedì 3tutte ledi ogni ordine e grado resteranno. "A seguito dell’arancione emessa dalla Protezione Civile della Regione Marche per la giornata di- ha annunciato in serata il sindaco di, Luca Serfilippi -, abbiamo deciso di chiudere tutte ledi ogni ordine e grado, comprese le strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni, sia pubbliche che private con riferimento anche al Personale ATA in modo da garantire la massima sicurezza a studenti e personale scolastico. In questo modo vogliamo garantire l’incolumità di tutti i cittadini. Comunicheremo aggiornamenti sulla situazionerologica e forniremo ulteriori informazioni qualora fossero necessarie". L'ipotesi era stata paventata già nel primo pomeriggio ma ora è arrivata l'ufficialità.