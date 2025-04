Chiccheinformatiche.com - Genmoji, cosa sono? Ecco il significato e spiegazione

Con l’introduzione di iOS 18.2, Apple ha lanciato una nuova funzionalità chiamata, che consente agli utenti di creare emoji personalizzati utilizzando l’intelligenza artificiale. Questa innovazione offre un modo unico e creativo per esprimersi nelle conversazioni digitali.?Il termine “” deriva dalla combinazione delle parole “generate” ed “emoji”. In sostanza, iemoji generati dall’utente attraverso descrizioni testuali, permettendo la creazione di immagini uniche e personalizzate. Questa funzionalità sfrutta l’intelligenza artificiale per trasformare le descrizioni in rappresentazioni visive, offrendo agli utenti la possibilità di creare emoji che riflettono esattamente ciò che immaginano.Come Funzionano i?Per utilizzare i, è necessario disporre di un dispositivo compatibile aggiornato a iOS 18.